IL TRAGUARDO

Si è laureata ieri pomeriggio, tramite il portale GoToMeeting, Alessandra Bertoni, 28 anni, di Menin (Cesiomaggiore). Ora è dottoressa in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studio di Ferrara, con votazione finale di 110/110. La neo dottoressa ha lavorato su una tesi sperimentale dal titolo: Acromegalia, comorbità e complicanze in età avanzata (Relatore la professoressa Maria Rosaria Ambrosio). Si tratta, in sostanza, di uno studio su una sindrome che evidenzia come, in età avanzata, possano crescere le estremità (mani, piedi, faccia) sviluppando spesso forme tumorali. A raccontare la laurea è il fidanzato, Gianluca Nicolai: «È stato molto emozionante esordisce - È stato tutto molto puntuale, a meno due minuti alle 2 Alessandra ha cominciato la discussione. Aveva solo otto minuti di tempo per presentarla. In facoltà c'erano il presidente di Commissione e il segretario, mentre gli altri docenti si trovavano nella propria casa e si sono collegati con GoToMeeting». Ma come sono stati i giorni precedenti? «In questi giorni è stato bello poter vivere la tensione con lei e avere l'opportunità di condividere il momento della discussione, avvenuta on line. La cosa spiacevole è di avere potuto vivere questo momento insieme ai suoi genitori, ma è stata una scelta ponderata, dal momento che spesso dove vive, a Menin, la linea internet non prende. Non si poteva correre quel rischio», spiega Gianluca Nicolai. I due sono uniti, oltre che dall'amore reciproca, anche per la passione per la musica. Alessandra Bertoni, infatti, mentre studiava Medicina si è anche diplomata in violino al conservatorio Stefani di Castelfranco. Era il 2013. Una volta proclamata dottoressa le congratulazioni ad Alessandra sono corse attraverso i social. Il fratello Fabio ha così montato una serie di video che gli avevano inviato le amicizie di Alessandra. Tra questi anche un messaggio del suo insegnante di violino: «ti faccio i complimenti, cara Alessandra, oltre a fare il medico potrai portare in corsia anche la tua sensibilità di violinista, che ti aiuterà nel rapporto con i tuoi pazienti e con la tua professione». Congratulazioni anche da mamma Paola e papà Rino.

Federica Fant

