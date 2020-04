IL TRAGUARDO

BELLUNO Un inno alla vita nel periodo in cui le case di riposo si trovano sotto i riflettori, non solo della cronaca ma in qualche caso anche della magistratura. Regina Branchesi, residente nel nucleo Fiordaliso della Residenza Gaggia Lante, ha raggiunto ieri il traguardo dei 100 anni. Nata nelle Marche un secolo fa, dopo aver testimoniato una guerra, il boom economico, l'11 settembre, mai avrebbe immaginato di spegnere le fatidiche 100 candeline durante una pandemia e un'enorme emergenza sanitaria. Nonostante il periodo difficile, Regina ha festeggiato il suo centenario in grande stile, a partire dalla torta, che è stata fatta consegnare a domicilio, rispettando le misure del Dpcm, e condivisa con tutti gli anziani del nucleo. Non è mancata la musica dal vivo, suonata dal personale sanitario e cantata in coro dai residenti del nucleo Fiordaliso. Anche il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, a nome dell'Amministrazione comunale, ha omaggiato la festeggiata con un regalo floreale recapitato questa mattina. La direzione di Sersa ha invece regalato un'orchidea che è stata consegnata personalmente dall'Amministratore Paolo Santesso nelle mani di Regina.

La chiusura delle porte della Gaggia Lante alle visite dei familiari è scattato quasi due mesi fa. «Questo non ha impedito - spiegano dalla casa di riposo - a figli, nipoti e i numerosi parenti di Regina di comparire, seppur in forma virtuale, nella foto di rito, attraverso l'utilizzo di tablet collegati in videoconferenza: nuove frontiere dei ritratti di famiglia, ai tempi del Coronavirus».

