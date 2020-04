IL TRAGUARDO

BELLUNO In attesa di un ritorno alla normalità che possa prevedere, oltre a negozi e pubblici esercizi, anche la riapertura dei mercati, si sta in questi giorni allargando il fronte di amministrazioni comunali che autorizzano l'esercizio dei banchi alimentari degli ambulanti.

«Da settimane afferma Gualtiero Schenal, presidente del sindacato ambulanti di Confcommercio Belluno stiamo proponendo ai sindaci di avviare le procedure necessarie affinchè i banchi ambulanti di generi alimentari possano aprire nei mercati bellunesi. Già dalle prime fasi dell'emergenza in alcuni mercati il servizio era consentito ad esempio in alcune zone del Cadore e della Valbelluna; ora, nel segno di un graduale, ma fondamentale ritorno ad una parvenza di normalità e grazie alla collaborazione di sindaci e Protezione civile sono in via di ripristino mercati importanti come Feltre, Agordo, Ponte nelle Alpi, Longarone; speriamo che la lista si allunghi».

A seguito di un sopralluogo fatto ieri infatti da oggi saranno operativi gli alimentaristi nel mercato di Feltre; dalla settimana prossima, in virtù degli accordi presi tra Confcommercio ed i sindaci, si aggiungeranno sicuramente anche le piazze di Ponte nelle Alpi e di nuovo Feltre (martedì), Agordo (mercoledì), Lamon (giovedì), Longarone (venerdì). In attesa di ulteriori risposte da altre amministrazioni.

«Ringraziamo i sindaci per la collaborazione; continua Schenal - dai primi che hanno aperto i mercati a quelli che li stanno avviando in questi giorni. Un grazie soprattutto a quanti svolgono i servizi di sorveglianza perchè le attività si svolgano correttamente. Da parte loro gli ambulanti presteranno la massima attenzione a non generare assembramenti critici, a sensibilizzare i clienti al mantenimento delle distanze interpersonali e ad indossare mascherine e guanti».

Confcommercio Belluno invita la popolazione a contattare i propri esercenti ambulanti di fiducia o gli uffici comunali per avere gli aggiornamenti in tempo reale sul funzionamento dei mercati e sulla loro riapertura laddove fossero stati sospesi con l'inizio dell'emergenza Coronavirus.

