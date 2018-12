CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRAFFICOPADOVA Tutto esaurito alla Prandina, una buona affluenza in piazza Rabin, ma rimane semideserto il parcheggio ai Colli. E' andato tutto nella direzione opposta rispetto alle previsioni catastrofiche dei commercianti e agli auspici dell'ammirazione comunale. Le limitazioni al traffico - con lo stop alle Euro 4 diesel - in vigore durante in questo fine settimana dell'Immacolata, ieri non hanno scoraggiato gli amanti dello shopping che quindi hanno utilizzato i parcheggi a ridosso del centro storico. Per tutta la giornata il park alla...