CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il traffico di un giorno ordinario moltiplicato per sette: è l'effetto causato in via Colombo dalla riapertura di una delle zone a traffico limitato. Dai 4-500 transiti giornalieri di quando la strada poteva essere percorsa dai residenti e dai mezzi pubblici si è passato a 3.500 passaggi, come rivela un monitoraggio condotto dal Comune. Troppi, per i residenti riuniti in un comitato che hanno raccolto centinaia di firme per chiedere il ripristino della Ztl. Senza peraltro avere risposte dal Comune. Il traffico di via Colombo peraltro...