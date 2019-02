Il tormento: «Credevo che Abdoul fosse riuscito a scappare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIPINZANO «L'ho cercato, ma non l'ho visto, credevo fosse riuscito a scappare». Ousseni Bambore, 26 anni, ripercorre quei tragici momenti con i carabinieri del Nucleo operativo di Spilimbergo e i vigili del fuoco del Niap. Sembra semplice pronunciare quella manciata di parole, ma non è andata così. Ousseni ha impiegato oltre un'ora a raccontare di come è andata martedì pomeriggio, tra lacrime, la voce che si spezzava e il fiato bloccato da un groppo in gola. «A guardarlo mi si è stretto in cuore», spiega l'avvocato Lorenza...