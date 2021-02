Il titolo è Saluti da Cortina. Si chiama così il documentario Rai che racconta i campionati del mondo si sci alpino, ma dietro le quinte. Sarà proposto domenica, alle 12, nella giornata che chiude il primo, grande evento sportivo internazionale organizzato nel mezzo della pandemia. Ci saranno interviste, immagini spettacolari e divertenti, aneddoti, per raccontare come ha vissuto queste due settimane la straordinaria comunità della Tofana e del Col Druscié, fatta di migliaia di persone. Il video è nato dalla collaborazione di Rai Sport con Fondazione Cortina 2021 e Coni. Mostra gli aspetti tecnologici, molto complessi, necessari per un evento di questo spessore, poi aggiunge gli aspetti agonistici, ma anche accenni antropologici e ambientali.

VOCI IMPORTANTI

Fra gli intervistati ci sono Gustav Thoeni, che narra di Alberto Tomba, Giorgio Rocca e Kristian Ghedina. C'è Giovanni Malagò presidente Coni; Vincenzo Nodari di Fondazione Cortina 2026; Flavio Roda presidente Fisi; Gianpietro Ghedina sindaco di Cortina; Alessandro Benetton presidente di Fonazione Cortina 2021; Gaetano Farina comandante delle Frecce Tricolori che hanno emozionato domenica scorsa; Marco Zardini presidente degli impianti a fune.

PROIETTATI VERSO IL 2026

«Questo lavoro documentario commenta Duilio Giammaria, direttore di Rai Documentari - vuole essere un modo di salutare i Mondiali di sci alpino, che si concludono proprio domenica e, nel contempo, di lanciare idealmente il prossimo grande appuntamento internazionale che vedrà nuovamente Cortina protagonista, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, trasferendo le tante emozioni ma anche gli aspetti meno noti e visibili di questa grande impresa, attraverso la voce dei suoi protagonisti di ieri e di oggi». Infatti il documentario non si limita al racconto dell'accaduto, ma guarda avanti, verso i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, che non sono poi così lontani.

