«In questo periodo buio per tutti riteniamo opportuno dare un segnale di sobrietà, per questo abbiamo deciso di rinunciare alle luminarie e alle coreografie natalizie». E' la decisione di Dennis Montino, titolare del ristorante pizzeria Perla Nera che, in un momento di forte difficoltà collettiva, ha voluto lanciare un messaggio in controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo nel resto della città. «Non possiamo fare finta di nulla spiega il ristoratore e francamente quest'anno c'è davvero poco da festeggiare visto quello che stiamo vivendo. Ci sono centinaia di morti al giorno, persone ricoverate in ospedale e altre in isolamento domiciliare. Non dimentichiamo poi chi ha perso il lavoro per colpa dell'emergenza sanitaria, il nostro gesto vuole essere un segnale di solidarietà verso tutte queste persone. Fare festa a tutti i costi non ci appartiene, abbiamo deciso di dare un segnale e di togliere le luci natalizie. In questo periodo l'opulenza non ha senso, meglio usare certe risorse per altro». Da ciò l'invito rivolto agli ristoratori. «Un conto e la possibilità di lavorare conclude Montino e in questo momento non sappiamo nemmeno cosa accadrà nei prossimi giorni, altra cosa è la festa a tutti i costi. Mi piacerebbe che altri colleghi seguissero il nostro esempio». (g.bab.)

