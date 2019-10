Il ticket di accesso slitta a luglio 2020

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Slitta al primo luglio 2020 l'applicazione del Contributo d'accesso deciso dal Consiglio comunale a fine febbraio. Si tratta di un nuovo rinvio di un provvedimento che fin dall'inizio si era rivelato pieno di incertezze. Soprattutto sulla gestione delle esenzioni da parte dei vettori (treni, pullman, navi, taxi) e sulla riscossione del tributo per conto del Comune. Questa strada non si è rivelata praticabile e Ca' Farsetti punta a fare tutto in casa, occupandosi di verificare il pagamento a bordo dei mezzi diretti a Venezia con personale...