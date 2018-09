CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TESTIMONETREVISO «Non avevo mai visto un cadavere. Poveretto, che immagine sconvolgente». Filippo Hu è un giovane commerciante della zona. Con la famiglia gestisce Bento il sushi take away di ponte San Leonardo. Un ragazzo sveglio. Ha capito subito che ieri mattina qualcosa non andava. «Abbiamo visto una chiazza bianca, all'inizio non si capiva bene. Poi, avvicinandoci, è stato chiaro a tutti che si trattava di un uomo». Il cadavere era riverso, con le mani lungo i fianchi. Si scorgevano i capelli biondi, la maglia bianca, rigonfiata...