IL TESTIMONE

SPINEA Mirco Perale vive proprio di fronte al garage esploso. Nel trambusto della notte, andando a spalancare i cancelli ai soccorritori, ci ha rimesso un braccio. Racconta quei concitati momenti con ancora le urla di quel poveretto arso vivo nel suo garage che gli rimbombano in testa, ma anche la consapevolezza di aver fatto tutto quanto era possibile in quell'inferno sotto casa. È lui la persona che si è trovata più prossima alla tragedia di viale Viareggio. «Dormivo sul divano in salotto - racconta Perale - il botto? È stato fortissimo, ho fatto un balzo sul divano, svegliandomi di soprassalto, credevo stesse crollando il palazzo. Subito ho alzato la tapparella e mi sono affacciato in terrazzo, vedendo il fuoco che usciva dal garage di fronte e purtroppo sentendo anche delle grida provenire dall'interno. Entrare era impossibile, era tutto in fiamme. Ho solo potuto chiamare i vigili del fuoco, che sono arrivati poco dopo». Troppo tardi per salvare Fasolo, che probabilmente è morto pochi istanti dopo la deflagrazione, avvolto dalle fiamme in un box auto di pochi metri quadrati trasformato in inferno. «Messo giù il telefono sono subito sceso in strada - continua Perale - mentre un altro inquilino chiamava i carabinieri. Sapevo di non poter far nulla per quell'uomo, ma sono uscito per agevolare l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine: arrivare qui non è immediato. Il problema è che correndo incontro ai carabinieri sono scivolato sull'asfalto ghiacciato e mi sono rotto un braccio».

FERITO

Alla fine l'ambulanza in viale Viareggio è arrivata per lui: accompagnato in pronto soccorso a Mirano, gli è stata riscontrata la frattura del gomito. Quando Perale è tornato a casa, ormai alle prime luci dell'alba, era già tutto finito. La tragedia si era consumata: il primo testimone, che ha visto tutto quasi in diretta, ha saputo che nessuno era riuscito a salvare quell'uomo e che le sue grida, udite nei primi istanti dopo l'esplosione, erano stati gli ultimi lamenti urlati contro una vita tormentata, incapace di portargli pace.

LE VOCI

Altri residenti scesi in strada per rendersi conto dell'accaduto, ormai alla luce del sole, raccontano di un botto sordo: «Abbiamo pensato a un assalto al bancomat qui vicino», afferma una donna. Nel viavai di ieri mattina, sono arrivati anche i proprietari dei box vicini: «Per fortuna - spiega Danilo Peggion - avevo appena spostato alcuni mobili, il box auto era vuoto, sto vendendo l'appartamento». Altri vicini cercano di capire anche i danni collaterali: ne ha subiti, non troppo gravi, anche il proprietario di una Opel Corsa parcheggiata in strada: l'aveva posteggiata sotto il palazzo, in uno stallo di fronte alle autorimesse ed è stata investita di striscio dai detriti dell'esplosione. Federica Garbin, che abita in un'altra palazzina del complesso, più defilata, conosceva Fasolo e sapeva, come molti, dei suoi tormenti: «Era una persona riservata, poche parole qualche volta al parco qui di fronte. L'ultima volta è stata due giorni fa. Aveva sempre vissuto qui, lui in un appartamento, i genitori in un altro e tutti sapevano che aveva già tentato di farla finita. Con la sua compagna avevamo condiviso le difficoltà che lei, poi, aveva deciso di lasciarsi alle spalle: ci si era incontrate qui giù ogni tanto, le nostre bimbe hanno più o meno la stessa età. Ora si erano separati, lei era andata all'estero, portando la bambina con sé». Adesso in quel dedalo di appartamenti, ne rimane uno vuoto: i genitori di Fasolo, residenti nello stesso complesso ma in un altro civico, sono chiusi nello stesso tormento che non dava tregua al figlio. Eppure qualcuno, nella tragedia della scorsa notte, nel confermarne il carattere schivo e la croce che quell'uomo si portava addosso, sottolinea come i suoi tentativi di farla finita, compreso l'ultimo, siano sempre stati messi in atto con l'attenzione di non nuocere agli altri. «Se davvero ha scelto di togliersi la vita - fa notare un inquilino - lo ha fatto in un garage vuoto, staccato dal palazzo, senza mettere in pericolo gli altri condòmini».

F.Deg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA