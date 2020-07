IL TEST

VENEZIA «Il test è andato secondo le previsioni. I tempi per arrivare all'angolazione prevista sono stati rispettati. C'era poi l'evento mediatico da gestire, ma diciamo che per noi la prova è andata come doveva andare».

Davide Sernaglia è l'ingegnere che si occupa della movimentazione delle paratoie e che ieri in sala controllo del Mose ha coordinato tutte le operazioni, seguendo sui monitor quanto avveniva nelle quattro bocche di porto quasi contemporaneamente. «Avevamo dei vincoli di tempo che erano legati all'ordinanza della Capitaneria di Porto sull'interdizione della navigazione, per il resto alle 12.30 tutte le paratoie erano sollevate, ci sono voluti 100 minuti. Poi, per andar giù, sono andate giù velocemente».

L'ATTESA

Tanta attesa si è creata alla bocca di Porto di Malamocco, dove dapprima ne sono emerse soltanto tre. Poi le altre, via via, fino a chiudere la schiera. E lì c'erano tanti curiosi, arrivati dalla spiaggia e in barca, che alla fine se ne sono andati perché ormai era ora di pranzo. Senza gustarsi lo spettacolo della chiusura totale. «Lì c'è stata una piccola incomprensione sui tempi di avvio, ma tutto è filato liscio - prosegue Sernaglia - del resto bisogna tener conto che si tratta della bocca di porto più profonda».

Le paratoie, 78 in tutto, vengono azionate insufflando dell'aria compressa. E in questo modo si alzano, creando un angolo di ampiezza prestabilita rispetto al fondale. Seguendo il ragionamento geometrico, l'angolo è uguale per tutte, ma se la lunghezza della paratoia è maggiore, per raggiungere la stessa inclinazione ci si mette più tempo. Ed è quanto avvenuto a Malamocco, dove le barriere pesano 300 tonnellate in confronto alle 200 del Lido.

La velocità di reazione dipende anche dagli impianti. E dai compressori, che non sono ancora tutti e completi. Ieri si è fatto affidamento poi sull'energia fornita dal gestore, e non autoprodotta, quindi i tempi si sono dilatati.

LA SCADENZA

«Ora i test proseguiranno - prosegue Sernaglia - in vista del 30 ottobre data entro la quale le maestranze dovranno essere perfettamente addestrate anche per gestire situazioni di emergenza». Anche perché in ottobre potrebbe esserci l'acqua alta, con il mare grosso e tante onde.

«Dal punto di vista tecnico per noi non cambia nulla - è la risposta dell'ingegnere - nel senso che le procedure da seguire saranno sempre le stesse. Diversa sarà invece la reazione del sistema. Su questo abbiamo fatto centinaia di simulazioni diverse». C'era attesa per il comportamento della barriera di Treporti, che nei giorni scorsi aveva lasciato con il fiato sospeso a causa del deposito di sabbia che aveva impedito alle paratoie di rientrare perfettamente nel loro alloggiamento. Sull'argomento risponde Alberto Scotti, uno dei padri progettisti del Mose.

«È un problema che avevamo ampiamente previsto: avevamo progettato un sistema per rimuoverla dai cassoni ma la macchina non è ancora pronta. Una prima versione sperimentale dovrebbe essere in funzione a settembre. Finché non c'è, è dura togliere la sabbia, ma le paratoie sono rimaste sollevate di due gradi. Un impatto mediatico invece che vero».

R. Vitt.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA