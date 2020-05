«Il tessuto produttivo del commercio e del terziario del Friuli Occidentale è da sempre più dinamico e veloce rispetto a quello di altre aree territoriali della regione. La tremenda mazzata dell'emergenza coronavirus è piombata sulla testa di imprese che in moltissimi casi avevano investito nei mesi e nell'anno precedente. E quindi essendo già indebitati è chiaro che gli operatori sono costretti a ricorrere a una maggiore richiesta di credito anche a salvaguardia degli investimenti precedenti e non soltanto per fare fronte al drammatico azzeramento dei ricavi di questo momento». Alberto Marchiori, presidente provinciale di Ascom-Confcommercio, legge così quei dati che nello studio regionale della categoria mostrano il Friuli occidentale più in difficoltà rispetto ad altre zone regionali. Tra questi emergono i parametri legati a una minore fiducia sull'andamento della situazione nei prossimi mesi e i dati sulla richiesta di denaro alle banche. «Elementi che aggiunge il presidente nella loro negatività fanno emergere quanto la bufera del Covid 19 abbia trovato nel territorio pordenonese imprenditori che stavano investendo e stavano uscendo meglio di altri dalla crisi del 2008. È chiaro che ora si sentono più fiaccati nella fiducia e colpiti nel loro ottimismo. Caratteristiche queste che, se matureranno le promesse fatte sul fronte degli aiuti e degli incentivi, faranno ripartire il nostro territorio prima di altri. E non è certo un caso sottolinea Marchiori - se il presidente della Regione Fedriga, solo pochi mesi fa, ha affidato al Comune di Pordenone e ad Ascom del territorio il compito di elaborare un progetto pilota per l'intera regione sul fronte della rigenerazione urbana e del rilancio del piccolo commercio nelle città». E rispetto alla necessità di credito da parte delle micro e piccole aziende del terziario lo studio di Confcommercio evidenzia che dopo il Decreto liquidità, a fronte dell'ingente numero di richieste, sono aumentate le risposte positive da parte delle banche (il 50,1% ha ottenuto il credito con l'ammontare richiesto, contro il 48% del trimestre precedente) ma è praticamente raddoppiata la quota di imprese ancora in attesa di un riscontro: questo evidentemente a causa dell'ingolfarsi delle pratiche in lavorazione negli uffici bancari. «Il fattore tempo sarà decisivo per consentire alle aziende di rimanere a galla», conclude il numero uno di Ascom. (d.l.)

