IL TERZIARIO

PORDENONE È il comparto sul quale più di altri il ciclone della pandemia si è abbattuto in modo disastroso. Per il terziario regionale complessivamente oltre 77 mila piccole e medie imprese del commercio, ristorazione, turismo, servizi alla persona e servizi alle imprese, settore trainante per la sua importanza la crisi sanitaria del Covid 19 si è già trasformata in pesante crisi economica e occupazionale. La bufera del lockdown sta mettendo a rischio il 9 per cento del valore aggiunto del variegato settore. Tradotto significa una crisi da 2,2 miliardi di euro. Con il rischio che vengano spazzate via se non vi saranno urgenti misure di supporto, in particolare attraverso iniezioni di liquidità - dalle sei alle novemila imprese mettendo in pericolo oltre 23 mila posti di lavoro.

IL PICCO DELLA CRISI

L'onda che ha travolto il terziario rischia di causare profonde ferite almeno per tutto il resto dell'anno. Per la stragrande maggioranza degli operatori del settore il peggio deve ancora venire. Sarà giugno il momento del picco della crisi: il periodo in cui la mancanza dei ricavi registrata nei mesi precedenti con la conseguente crisi di liquidità si intersecherà con le inevitabili ricadute occupazionali. La drammatica stima emerge dallo studio curato da Format Research per Confcommercio Friuli Venezia Giulia. Non la consueta indagine congiunturale del primo trimestre ma anche una analisi per capire qual è il livello di fiducia degli imprenditori del comparto e per valutare gli impatti della pandemia anche sulla seconda parte dell'anno. E proprio su questo fronte dall'indagine emerge che tre aziende su cinque si aspettano tempi più duri e ritengono che il periodo peggiore debba ancora arrivare.

COMPARTO STRAVOLTO

Il settore del commercio e del terziario è quello che è stato maggiormente stravolto nel giro di poche settimane con l'arrivo dell'emergenza sanitaria. Molte sono infatti le attività che con il lockdown hanno dovuto chiudere tra le prime e saranno costrette a riaprire salvo decisioni diverse - solo a giugno. Oltre tre mesi segnati da ricavi zero e per molte attività si pensi all'intero settore turistico-alberghiero con prenotazioni saltate fino al 90 per cento e guadagni annullati anche nei prossimi mesi con la prospettiva di un'estate a scartamento decisamente ridotto. Nell'ambito della ricerca targata Confcommercio Fvg il Friuli occidentale è il territorio che sulla base di più parametri mostra una maggiore sofferenza rispetto ad altre aree. Sul fronte del crollo del clima di fiducia degli operatori pordenonesi si è passati da un saldo del 42% nel dicembre 2019 ad uno di appena il 12% nel mese di aprile. Una situazione che deriva sia dal livello dei ricavi da profondo rosso che dai fatturati-zero del bimestre marzo-aprile e che non lascia sperare in una inversione di tendenza nei prossimi mesi. La Destra Tagliamento mostra una dato piuttosto negativo anche alla voce andamento dei ricavi. Da un saldo positivo del 47,5% dello scorso dicembre si precipita a un 14,9% fatto registrare in aprile. E non slegato da questo vi è il dato relativo all'impennata della richiesta di credito: il Pordenonese segna il dato più negativo in regione con un innalzamento del 16% nella domanda di credito nel primo trimestre di quest'anno. Una cartina tornasole inequivocabile: se maggiore è il numero di aziende che bussano alle banche per chiedere denaro significa che la crisi è più profonda.

UNICA ECCEZIONE

L'unica eccezione in un quadro drammatico è rappresentata da pezzi di ristorazione e dal commercio al dettaglio che hanno attuato una diversificazione veloce delle modalità di erogazione del servizio come risposta al blocco imposto dal lockdown. È infatti aumentata del 214% la quota di imprese del terziario che hanno attivato un canale di consegne a domicilio (sono oggi il 22%, contro il 7% precedente) e del 140% la percentuale di operatori (passati in poche settimane dal 15 al 36%) che hanno invece attivato la soluzione del commercio elettronico. Cambiamenti di modelli di business mette in evidenza lo studio Confcommercio che però hanno solo mitigato gli effetti della sospensione dell'attività imposta dal lockdown. «Sono numeri impressionanti commenta il presidente regionale Confcommercio, Giovanni Da Pozzo -. Per poterli affrontare e limitare è necessario intervenire immediatamente sui versanti della liquidità e della pressione fiscale. Servono subito finanziamenti a fondo perduto e una sospensione della tassazione locale. Una strada verso la quale si sta muovendo la Regione, ma che vede invece il Governo procedere troppo lentamente. Fondamentale inoltre è anticipare in questa Fase 2 le riaperture delle attività ancora chiuse. Ogni giorno che passa significa l'aggravarsi di una crisi senza precedenti con ricavi congelati da ormai due mesi».

Davide Lisetto

