IL TERRITORIO

PADOVA Accessi ristretti, percorsi riorganizzati, tamponi ai pazienti prima del ricovero e quasi 60 mila prestazioni da riprogrammare. Negli ospedali dell'Ulss 6 Euganea parte la fase 2. «Gli ospedali - ha detto il direttore generale, Domenico Scibetta - non funzioneranno più con le stesse modalità organizzative di prima. Bisogna cambiare filosofia e considerare l'ospedale come un luogo ad alto livello di assistenza per malati acuti, dove c'è un rischio biologico intrinseco aumentato dalla pandemia. I nostri ospedali continueranno ad avere i varchi e il divieto di accesso agli accompagnatori. Inoltre stiamo avviando forme di teleconsulto per fare le visite a distanza».

Dal 21 febbraio a oggi, in risposta all'emergenza, sono state bloccate 59.800 prestazioni. Di queste 49.800 in strutture Ulss e 6 mila nel privato accreditato. Altri 4 mila appuntamenti sono in galleggiamento, accade quando il paziente non trova subito posto tra le agende dell'ente sanitario, rimanendo in un limbo in attesa della prenotazione. «Per il recupero delle priorità D aggiunge Scibetta - quindi le prestazioni a 30 giorni, ci sarà una rivalutazione da parte dei medici di medicina generale. Si parla spesso di ospedali, ma un occhio deve essere sempre rivolto al territorio. Io continuo a ripetere che gli ospedali funzionano bene nella nostra Regione perché c'è un territorio che fa da scudo. C'è un mondo di erogazione di prestazioni sanitarie e di strutture residenziali che interessano varie aree come quella dei disabili, della psichiatria e degli anziani. E' necessario riattivare anche i servizi territoriali, seppur con le massime precauzioni possibili».

Per quanto riguarda le degenze, tutte le persone da ricoverare saranno preventivamente sottoposte al tampone e isolate fino all'esito. Quando possibile, saranno incentivate le prestazioni da remoto per i follow-up e le visite controllo. Il direttore sanitario, Patrizia Benini: «Sarà ammesso un visitatore al giorno per un tempo limitato e le stanze con più letti non potranno ospitare più visitatori contemporaneamente. Il nostro ufficio privacy sta valutando il trattamento dei dati personali, perché se c'è un caso positivo le persone che vengono ai varchi potrebbero essere richiamate per fare il tampone».

La ripresa sarà graduale. «Dal punto di vista organizzativo aggiunge Benini la priorità è garantire la sicurezza all'utenza e ai nostri operatori. L'utente deve avere la possibilità di avere i servizi a casa. Deve poter prenotare online, parlare con i medici al telefono, essere valutato attraverso la telemedicina e consultare i referti via web». Tutti gli accessi saranno presidiati da personale sanitario e chi entra in ospedale ha l'obbligo di indossare la mascherina. Gli orari di visite ed esami saranno rimodulati a seconda delle necessità, con l'obiettivo di non creare concentrazione di persone. Per quanto riguarda il Covid Hospital di Schiavonia, la prossima settimana ripartirà il reparto di oncologia, poi via libera anche agli ambulatori delle visite internistiche.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA