Il temporale non ha spaventato la folla Anche 40 minuti per salire sui mezzi Actv

FESTA E DISAGIIl temporale che si è scatenato tra le 21 e le 22 non ha fermato i festeggiamenti del Redentore e le tipiche luminarie gialle, che ogni anno sono attaccate per l'occasione, hanno retto a metà. Tanta la gente che si è riversata in isola, anche se non sono mancati i disagi per l'eccesso di carico sui mezzi Actv che hanno fatto attendere anche 40 minuti per fare la spola Zattere-Palanca già dalle 18. La soluzione scelta da alcune persone è stata quella di salire sul vaporetto in direzione opposta, verso Sacca Fisola, e da lì...