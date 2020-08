IL TEMA ELETTORALE

VENEZIA Cinque anni dopo, le grandi navi sono ancora protagoniste della campagna elettorale. Mentre il centrodestra va compatto e conferma unanime la linea del sindaco Luigi Brugnaro, il centrosinistra sembra aver finora mantenuto a fatica un equilibrio all'interno dell'ampia coalizione a sostegno di Pier Paolo Baretta e sono continui gli attacchi che arrivano dagli avversari, le civiche e i candidati esterni che li accusano di non aver preso una posizione chiara per evitare spaccature.

LA LINEA DEL CENTRODESTRA

Fucsia, Forza Italia, Fratelli d'Italia e soprattutto la Lega (forte del fatto che sia coerente con il progetto della Regione) hanno sottoscritto la linea comune, che nel programma di coalizione si riassume con la volontà di eliminare urgentemente il passaggio delle navi dalla laguna salvaguardando la Marittima come home port crocieristico. «Entrata della navi crociera da Malamocco lungo il Canale dei Petroli oltre alla soluzione dello scavo del canale Vittorio Emanuele, procedere con l'approdo delle navi più grandi nelle banchine del porto industriale di Marghera (canale Nord-lato nord, con affaccio verso il Vega per recuperare un'area dismessa) lasciando il terminal Marittima alle imbarcazioni di dimensioni più ridotte e yatch di lusso» si legge nel programma, in cui si riepilogano i costi (53 milioni di euro) e i tempi (18 mesi) aggiungendo che le decisioni del comitatone del 2017 sono rimaste al palo «per l'inerzia del Mit e del Porto». Conferma anche Roberto Panciera, ultimo alleato con la lista civica Le città: «Ho sempre detto che le grandi navi non sono adatte alla laguna e a passare davanti a San Marco ma la soluzione va lasciata ai tecnici. La crocieristica è un'attività importante ma io favorirei quella di lusso, fatta di piccole navi che potranno entrare e passare davanti al bacino senza disagi».

IL CENTROSINISTRA

Dalla coalizione avversaria, il candidato sindaco Baretta ha più volte ribadito il suo concetto: «Stop alle grandi navi davanti a San Marco: prima si tolgono e meglio è», ma nel denunciare i ritardi e la mancata nuova convocazione del Comitatone, lascia aperte varie opzioni: «La soluzione è ripartire e comparare tutti i progetti in campo, da Marghera al progetto Duferco, dall'avamporto galleggiante a San Leonardo: saranno i tecnici a dire qual è il migliore». Una posizione ritenuta ambigua inizialmente anche da alcuni dei suoi alleati (la lista Verde Progressista ha voluto subito precisare, con Gianfranco Bettin, che non è sull'ipotesi Marghera che si vuole riaprire il dialogo) ma soprattutto dai suoi avversari. Il polo civico rappresentato da Tutta la città insieme! e Mestre e Venezia: ecologia e solidarietà l'ha definito un «asse Brugnaro-Baretta» e il candidato sindaco Giovanni Andrea Martini (che sui distinguo e il no alle grandi navi sta concentrando la campagna elettorale) continua a ripetere che la posizione di Baretta non è chiara.

A scendere in campo è di nuovo Bettin che nei giorni scorsi dai social ha preso le difese della linea della coalizione: «Chi attacca Baretta teme il confronto tra i progetti dai quali emergerebbe chiaramente che le grandi navi a Marghera, oltre a scavi insostenibili che colpirebbero ulteriormente l'ecosistema lagunare, darebbero un colpo durissimo proprio al porto commerciale». Sul valutare tutti i progetti sul piano tecnico Baretta riesce a tenere insieme forze di sinistra con Pd e moderati, come la Lista Venezia è tua (che unisce tra gli altri Ugo Bergamo, Michele Scibelli di PiùEuropa, Alessandro Maggioni di Italia Viva e Luigi Giordani dei socialisti) per esempio ha un programma dettagliato in cui si precisa che «le grandi navi vanno escluse dal passaggio nel Bacino di San Marco. Va verificata la possibilità di farle approdare a Fusina o a Marghera, dove la banchina predisposta è però tuttora insufficiente ad accogliere le grandi navi, senza allestire nuove stazioni. La Marittima va salvaguardata come punto finale di sbarco dei passeggeri ed è da valutare la possibilità di porto offshore».

Non c'è invece alternativa all'offshore (soluzione preferita anche da Baretta sia per le navi commerciali che per quelle da crociera) per l'altra lista civica in coalizione, Idea Comune, che è per la progressiva uscita delle grandi navi e quindi per il porto d'altura sia per i passeggeri che per le merci: «A breve non potrebbero comunque entrare in laguna, senza off-shore saremmo fuori dai giochi» sostiene Gian Angelo Bellati. Marco Gasparinetti, candidato sindaco di Terra e Acqua, è per lasciare l'apertura solo a navi piccole e compatibili con la laguna: «E ben venga il mantenimento del porto commerciale che rappresenta il sostentamento della città, restino i traghetti a Fusina ma del traffico crocieristico Venezia può fare a meno». (M.Fus.)

