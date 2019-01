«Il teleriscaldamento per ridurre le caldaie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOTREVISO L'obiettivo dichiarato è semplice, almeno sulla carta: ridurre il quantitativo di polveri sottili nell'aria. Che, poi, è l'obiettivo di tutte le amministrazioni che sono passate per Ca' Sugana negli ultimi vent'anni, da quando il problema smog è diventato una delle priorità per ogni amministrazione pubblica. Ma l'assessore all'Ambiente Alessandro Manera sta lavorando a un progetto ambizioso, che qualcuno potrebbe anche definire fantascienza: dimezzare, se non azzerare, il numero delle caldaie presenti in città...