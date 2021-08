Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TAVOLOBELLUNO I rinforzi per le forze dell'ordine in arrivo da Padova per pattugliare il territorio. Un controllo di vicinato organizzato, con referenti formati. Incontri informativi con la popolazione. Sono queste le misure varate dalla Prefettura, per la sicurezza, dopo l'escalation di furti che si è registrata nel Feltrino a cominciare dalla settimana di Ferragosto. Un piano condiviso ieri, a Palazzo dei Rettori, dal perfetto, Mariano...