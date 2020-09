IL TAVOLO

BELLUNO Controlli serrati sul rispetto delle misure anti-contagio e monitoraggio continuo del caso Comelico. È quanto deciso ieri pomeriggio, in Prefettura, nella riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, Adriana Cogode, con la partecipazione del Presidente della Provincia, Roberto Padrin, dei sindaci di Santo Stefano di Cadore, Oscar Meneghetti, San Pietro di Cadore, Manuel Casanova Consier, dei vertici provinciali delle forze di polizia, del Direttore Generale della Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti. «Durante l'incontro - spiegava ieri sera la Prefettura in una nota - è stata esaminata la situazione relativa alla diffusione del coronavirus nei territori di San Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore. Nei predetti Comuni, infatti, si è registrato un anomalo e preoccupante aumento dei casi di contagio che interessa, al momento, 57 persone alle quali si aggiunge un significativo numero di persone in quarantena». I numeri nel dettaglio sono 23 positivi a Santo Stefano e 34 a San Pietro di Cadore, 130 le persone tra isolati e in quarantena. Ma il numero arriva a 70 casi positivi se si aggiungono i 12 infetti di Comelico Superiore.

IL FOCOLAIO

«Il dottor Rasi Caldogno e il dottor Cinquetti - ha spiegato ieri il prefetto Adriana Cogode - mi avevano segnalato che nel Comelico c'è una situazione un po' preoccupante di crescita dei casi di positività. Tenuto conto che ormai dobbiamo agire molto sulla prevenzione, perché abbiamo superato l'emergenza di impatto e ora siamo già organizzati e cerchiamo di parlare prima dei problemi, abbiamo deciso di convocare il Comitato». «Ora i tamponi sono ancora in corso - prosegue il prefetto Cogode - ci aggiorneremo mano a mano che ci saranno i risultati. Per adesso abbiamo il primo quadro dei positivi, con un numero consistente di persone in quarantena, intorno 130 persone. Non sappiamo chi è il soggetto o il luogo in cui il focolaio è partito».

LA SENSIBILIZZAZIONE

«Tenuto conto dell'andamento epidemiologico, si è convenuto sull'esigenza di sensibilizzare la popolazione in ordine al rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore per il contenimento del contagio nonché sulla necessità di adottare tutte le precauzioni previste per le medesime finalità», sottolineava ieri la Prefettura in una nota. Un messaggio ribadito dal prefetto Cogode, che spiega: «Anche se non sono numeri elevatissimi, proporzionalmente ai residenti inducono alla massime precauzioni. E per questo abbiamo ritenuto opportuno di dire ai sindaci di alzare molto l'attenzione sui comportamenti e sulla necessità di seguire alla lettera le indicazioni di prevenzione come l'utilizzo di mascherina, dentro e fuori dai locali. Perché poi è vero che la mascherina non è obbligatoria all'aperto, in via in precauzionale, sarebbe sempre opportuno tenerla. Poi ovviamente altre cose che bisognerebbe fare spontaneamente come il distanziamento».

IL DISPOSITIVO

Ieri infine è stato deciso di intensificare l'attività di vigilanza e controllo da parte delle forze di polizia «in un'ottica di doverosa prevenzione», dice la prefettura. «Abbiamo attivato un dispositivo di controllo un po più serrato - prosegue il prefetto Cogode - proprio in quella zona, nei due comuni interessati. È bene che tutti seguano le indicazioni per la prevenzione. Poi la Usl valuterà in base al dato definitivo dell'incidenza dei positivi, eventuali misure come ad esempio la chiusura anticipata dei bar».

ol.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA