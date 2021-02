IL BOLLETTINO

PORDENONE Resta a livelli minimi il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia, confermando i dati degli ultimi giorni. Ieri l'incidenza sui tamponi è stata del 3,3 per cento, contro il 3,2 di ieri. È una condizione di stabilità sulle 48 ore ma su numeri abbondantemente inferiori rispetto a quelli di qualche settimana fa. Su poco meno di 10mila tamponi (9.872) tra antigenici rapidi e molecolari, sono stati trovati 333 nuovi contagi (252 da molecolare, 81 da test rapido), 66 dei quali in provincia di Pordenone. I totalmente guariti sono 58.807 e i clinicamente guariti 1.840, mentre calano le persone in isolamento, che risultano essere 8.969. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al Covid-19 complessivamente 72.781 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.267 a Trieste, 32.659 a Udine, 16.367 a Pordenone, 8.629 a Gorizia e 859 da fuori regione.

Prosegue costante anche il calo dei ricoveri negli ospedali. In Area medica ci sono 384 persone (12 in meno di martedì) mentre in Terapia intensiva i pazienti sono 59, uno in meno rispetto alla rilevazione precedente. In provincia di Pordenone ci sono sempre meno pazienti (tra ospedalizzati e non): sono un terzo rispetto a una settimana fa: da 2.500 si è passati a 700.

I DECESSI

Scende anche il numero delle vittime. Ieri in Fvg sono stati comunicati sette morti a causa (anche) del Covid, quattro dei quali a Trieste. La regione ha comunicato il decesso di Anna Maria Sciascia, 76enne di Pordenone, riportato però ieri su queste pagine. Non ci sono nuove vittime.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 6 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 2. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di due infermieri e due operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri e un operatore socio sanitario; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un dirigente medico. Infine, da evidenziare la positività di una persona rientrante dall'Egitto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

