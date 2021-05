Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE Resta basso il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Con meno di duemila tamponi analizzati, come accade sempre di lunedì, quando vengono esaminati i test effettuati di domenica, sono stati trovati solamente 38 contagi, appena quattro in provincia di Pordenone e nove in quella di Udine. L'incidenza dei positivi in relazione ai test è stata del 2,1 per cento. I totalmente guariti sono 90.439, i clinicamente...