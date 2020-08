IL TAGLIO DEL NASTRO

TREVISO L'impegno adesso è arrivare fino al confine con Ponzano. Il sindaco Mario Conte lo annuncia poco prima di tagliare il nastro della nuova via Santa Bona Vecchia, rimessa a nuovo nel tratto compreso tra via Genova e via Fossaggera. Il prossimo obiettivo è ultimare il tratto che arriva alla fine del territorio comunale. Ieri si è ufficialmente chiuso il cantiere che per quasi due anni, dal primo colpo di piccone il 23 agosto 2018, ha imprigionato il quartiere. Circa 3 milioni di euro per realizzare due percorsi ciclopedonali ai lati della strada, rifare interamente le tubature di acquedotto e fognatura, illuminazione pubblica e creare un bacino di laminazione per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti. Un lavoro importante, che nasce da lontano. Il primo a pensare a una riqualificazione di via Santa Bona Vecchia è stato l'allora assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Basso, che durante l'ultima giunta Gobbo preparò il progetto preliminare. Poi l'accelerata data dal sindaco Giovanni Manildo e dal suo assessore Ofelio Michielan, ricordato e ringraziato pubblicamente da Conte. Infine l'apertura del cantiere sotto questa Giunta, riuscita nell'impresa di sforare di pochissimo i tempi nonostante lo stop imposto dall'epidemia di Covid.

GLI OBIETTIVI

«Questo è un giorno importante - ha sottolineato il sindaco - l'intervento è ultimato, anche se c'è ancora qualcosa da fare. Noto che, nonostante i percorsi ciclopedonali realizzati, anche oggi c'è qualcuno che continua a parcheggiare l'auto dove non dovrebbe. Abbiamo quindi deciso di realizzare un cordolo che andrà a separare la carreggiata in modo da impedire questa sosta selvaggia. Ricordo poi che non stiamo parlando di una pista ciclabile, di una vera e propria messa in sicurezza di pedoni e ciclisti, intervento quanto mai necessario in questo quartiere». E dopo i ringraziamenti di rito all'assessore ai Lavori Pubblici, a tutte le imprese interessate e ad Ats rappresentata da Pierpaolo Florian, l'annuncio: «Entro la fine del mandato voglio arrivare a riqualificare anche il tratto che da via Fossaggera arriva al confine con Ponzano. Non so i tempi, dobbiamo individuare bene i fondi. Ma è un tratto di strada pericoloso e su cui dobbiamo intervenire». Nel frattempo Zampese sottolinea che l'opera di asfaltatura partita in vari punti della città, arriverà anche nel tratto di via Santa Bona Vecchia che da via Genova arriva a viale della Repubblica. Intervento programmato per le prossime settimane.

PRESENTI

Al taglio del nastro si sono visti un po' tutti, anche tanti candidati per le prossime regionali. Accanto al sindaco Conte c'erano il capogruppo in consiglio comunale e consigliere regionale uscente Riccardo Barbisan, che correrà per la riconferma a Venezia sotto il simbolo della Lega. Assieme a lui anche Federico Caner, assessore regionale al Turismo e anche lui consigliere a palazzo dei Trecento, che invece sarà inserito nella Lista Zaia. E poi c'era Claudia Tronchin, pure lei consigliere comunale, che farà parte della quota rosa della lista del Carroccio. Presenta anche Sossio Vitale, che ha idealmente rappresentato la vecchia amministrazione, candidato per i civici del Veneto che Vogliamo a sostegno del candidato governatore del centrosinistra Arturo Lorenzoni. E c'era anche Giancarlo Gentilini, che nel giorno del suo 91esimo compleanno non ha voluto mancare al taglio del nastro: «Dimostri meno anni di me - ha sorriso Conte - un grande piacere per noi averti qui». E poi applausi, la benedizione di rito e prosecco ghiacciato per tutti.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA