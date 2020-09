IL TAGLIO DEL NASTRO

PIEVE DEL GRAPPA Potrebbe chiamarsi la scuola dell'Unione. È la nuovissima scuola media Antonio Canova (ma il nome potrebbe anche essere modificato) di Pieve del Grappa che ieri, con una semplice cerimonia è stata inaugurata. È stato il primo atto concreto portato, sei anni, da cui sono partiti i comuni di Crespano e Paderno che nel 2019 hanno poi sancito l'unione con la costituzione del comune di Pieve del Grappa. Anche questo è stato ricordato ieri mattina, nel corso della presentazione della struttura, subito dopo le lezioni del primo giorno di scuola. Il sindaco Annalisa Rampin insieme a Giovanni Bertoni (ex sindaco di Paderno e attuale consigliere di Pieve) hanno ufficialmente presentato la nuova scuola realizzata proprio a ridosso degli impianti sportivi in uno scenario unico con a sud la veduta sulla pianura mentre a nord la cima Grappa.

E non poteva non esserci il ricordo di Lavinio Reginato l'operaio morto nell'incidente sul lavoro accaduto proprio il primo giorno dell'apertura del cantiere. «Avevamo il desiderio di avere anche i familiari qui con noi- ha spiegato Rampin - ma in questo particolare momento abbiamo pensato a una cerimonia contenuta». La scuola è costata 3,4 milioni. In corso d'opera si è aggiunta anche la nuova palestra che ha allungato i tempi. «Siamo comunque soddisfatti della conclusione di questi lavori complessi-ha spiegato il sindaco». I progettisti Gianprimo Cunial e Gianpaolo Fabbian hanno illustrato i lavori eseguiti. «La scuola è stata costruita su due piani per una superficie di 2500 metri quadri. La capienza è di 150 studenti, gli attuali sono 116. È dotata di istemi termo-idraulici e impiantistici più moderni». Ma non solo. È la prima in Italia ad avere in ogni classe l'impianto di riciclo dell'aria. Il Comune ha impegnato 40mila euro per l'acquisto di 56 apparecchi che funzionano ad energia elettrica.

«Li abbiamo installati in tutte le aule delle scuole del comune e anche negli asili-ha spiegato il sindaco- garantiscono un ambiente ancora più sano per i nostri ragazzi». Soddisfazione e riconoscenza anche da parte del nuovo dirigente scolastico Paolo Micheloni. «Un grazie a chi ha lavorato per realizzare questa bellissima scuola proprio a misura di ragazzi. Penso sia ancor più bello lavorare in ambienti spaziosi e pieni di luce come questo».

Gabriele Zanchin

