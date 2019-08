CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TAGLIO DEL NASTROFELTRE Il presidente della regione del Veneto Luca Zaia ieri ha ufficialmente inaugurato il nuovo pronto soccorso del Santa Maria del Prato di Feltre che diventerà operativo dal prossimo 2 settembre. Un nuovo ed importante tassello per il completamento della piastra chirurgica che nella sua interezza verrà inaugurata tra gennaio e febbraio del prossimo anno. Servirà ancora qualche mese infatti per completare la rianimazione, le sette sale operatorie e la centrale di sterilizzazione. «Noi non lasciamo solo nessuno - ha...