Il Tag prima vittima del giro di vite Al Night and Day due mesi di stop

IL PRECEDENTE MESTRE Il primo a subire gli effetti del giro di vite ai locali è stato il Tag, storico club di via Giustizia a Mestre. La settimana scorsa il maxi controllo delle forze dell'ordine si è chiuso con un verdetto pesante: chiusura e sospensione immediata delle attività fino a quando non verranno messe a norma tutte le irregolarità riscontrate e non saranno saldate le multe. Il Tag è un circolo privato ma, come riscontrato dalle forze dell'ordine, è di fatto aperto a un numero indefinito di utenti: basta presentarsi...