IL SUPPORTOZENSON Dopo i grandi centri della Marca anche i Comuni più piccoli si stanno organizzando per offrire un aiuto a chi incontra più difficoltà nel prenotare online il proprio turno per sottoporsi al vaccino. L'ultimo in ordine di tempo è il Comune di Zenson di Piave che, per fornire supporto a tutti i cittadini che non hanno dimestichezza con l'utilizzo degli strumenti elettronici, ha attivato un servizio per la prenotazione dei...