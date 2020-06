IL SUPERSTITE

PAESE «Non sappiamo come possa essere scoppiato un incendio del genere. È successa una cosa tremenda. Ho perso mia cognata. Sono sconvolta». Maria Teresa Miglioranza, titolare del bar Ostonovo all'incrocio tra via Roma e via della Costituzione, storico locale di Paese, non sa darsi pace. Lei è la sorella di Sergio Miglioranza, 67 anni, ex autista dell'azienda di costruzioni Pio Guaraldo, oggi in pensione. L'unico superstite dell'incendio che ieri ha devastato la sua abitazione di via Feltrina uccidendo sua moglie Franca e la sua amica Fiorella. «Ho provato a parlare con mio fratello, ma non si sa cosa sia realmente successo ha confidato ieri ad alcuni clienti del bar ho anche provato ad andare a trovarlo in ospedale, dove è stato trasferito sotto choc. Ma a causa delle limitazioni legate all'emergenza coronavirus non sono riuscita a incontrarlo».

IL RITRATTO

Sergio aveva accatastato di tutto nel cortile e in alcuni magazzini nell'area della sua abitazione accanto a uno degli ingressi della cava Morganella. Il suo comportamento nel raccogliere e conservare oggetti di ogni tipo viene definito come compulsivo. Incontrollabile. Non buttava via niente. Anzi, continuava ad accumulare. Non cose di valore. Semplicemente tutto quello che trovava in giro. E a quanto pare proprio tutto questo materiale avrebbe impedito la fuga delle due donne dalla casa in fiamme. Tra le altre cose, c'erano diverse bombole di gas che hanno continuano a esplodere anche mentre i vigili del fuoco cercavano di domare le fiamme. Gli scoppi nella notte hanno messo in allarme tutti gli abitanti nella zona tra Paese e Ponzano. Si sono sentiti pure a chilometri di distanza. Nonostante questa situazione, nessuno aveva mai pensato che potesse scoppiare un rogo del genere. Sergio si è salvato solamente perché si trovava al primo piano della casa. La scala interna non era praticabile a causa delle montagne di oggetti accumulate nel tempo. Proprio per questo, però, è scappato usando la scala esterna. È così che è riuscito a mettersi in salvo. Poi ha provato a raggiungere sua moglie Franca e l'amica Fiorella. Ma il fuoco che già avvolgeva l'abitazione gliel'ha impedito.

LA PASSIONE

Al loro arrivo, i vigili del fuoco l'hanno trovato in cortile, ferito e sotto choc, ma non in pericolo di vita. «Ha sempre accumulato di tutto: scatoloni, mobili e così via. Che si aggiungevano agli animali da cortile, tra i cani e i polli racconta Milena Fedato, cugina di Sergio Era un po' così. Mentre la moglie viveva da tanti anni praticamente rinchiusa in casa, senza lavorare. Dopo la perdita del figlio ha fatto fatica a riprendersi». Sergio è andato in pensione una decina di anni fa. Dopo aver terminato il lavorare per la Pio Guaraldo, aveva iniziato a fare alcuni lavoretti a casa. In alcune occasioni si offriva per sgomberare appartamenti e cantine. E buona parte del materiale finiva per essere accumulato proprio nel giardino della sua abitazione di via Feltrina. «Gli avevo sempre detto di buttare via un po' di quelle cose», ripete un amico.

«GRAN LAVORATORE»

«Sergio, comunque, è un tipo estremamente calmo aggiunge Bruno, un ex compagno di lavoro della Guaraldo che abita poco distante gli è sempre piaciuto lavorare. E continuava a farlo. Non grandi cose, ma non stava mai fermo. Mi fermavo spesso a bere qualcosa assieme a lui. Oltre a Sergio c'erano anche la moglie, Franca, e un'amica più anziana». «Il loro rapporto non era strano. Sono sempre state amiche e avevano deciso di vivere assieme ormai da diversi anni specifica la vita non è stata clemente con loro. Da quanto hanno perso il loro unico figlio, Walter, hanno fatto fatica a riprendersi. Lui riusciva in qualche modo a guardare avanti. Lei, invece, sembrava non essere più capace di andare oltre a quel lutto tremendo. E non è difficile da immaginare». Altri, però, vedevano Sergio come una persona piuttosto strana e stravagante. «È venuto spesso qui a chiederci dei piaceri raccontano alcuni imprenditori della zona industriale che si estende tra Castagnole e Postioma non sembrava avere difficoltà particolari. Però aveva dei giri strani che non erano facilmente inquadrabili». La mania di accumulare tutto, poi, non aiutava. E alla fine questo comportamento aveva fatto nascere anche una certa diffidenza.

Mauro Favaro

