Il supermercato principale è ovviamente a Padova, ma i rivenditori sono sempre più sparsi in tutta la provincia. Lo spaccio di droga nella cintura urbana del capoluogo è stato uno dei temi più importanti affrontati ieri mattina in Prefettura al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale sono stati invitati anche i 18 sindaci della Conferenza metropolitana. Dai dati padovani del Ministero dell'Interno emerge un progressivo aumento dell'attività di contrasto da parte delle forze dell'ordine. Nel 2018 in provincia di...