IL SUPER COMMISSARIOVENEZIA Alla fine la nomina è arrivata, con la pubblicazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre, Elisabetta Spitz è il commissario straordinario che dovrà sovrintendere all'ultimazione del Mose e all'avviamento della futura gestione dell'opera. Ad attenderla c'è un compito delicato, visto che il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha chiesto di ultimare il Mose alla data fissata, ovvero il 31 dicembre 2021 per chiudere una volta per tutte questo capitolo.LA NOMINACome per...