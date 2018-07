CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il suono delle campane è sacro. Segnala gli appuntamenti liturgici e scandisce le ore, ma anche suggella eventi straordinari. Don Mirco Pasini, parroco di Santa Maria di Lourdes in via Piave, la strada dello spaccio di Mestre, ha dato il via a uno scampanio a festa, l'altra sera, per salutare le forze dell'ordine. Il sacerdote, originario di Eraclea, 50 anni, ordinato nel 1999, più volte ha preso posizione contro degrado e delinquenza, arrivando a mettere cartelli sul sagrato per invocare il rispetto dei luoghi e persino a pubblicare le...