CANALE D'AGORDO Una petizione popolare per chiedere alla reverenda madre generale delle Figlie di San Giuseppe Caburlotto di Venezia di non abbandonare Canale d'Agordo. L'annuncio dell'addio delle ultime due sorelle rimaste a condurre la scuola d'infanzia parrocchiale Giovanni Paolo I, suor Adelma e suor Gigliola, ormai in là con gli anni, ha lasciato tutti basiti. Perché le religiose sono state un'istituzione, ancor più importante in un paese che ha dato i natali ad un Pontefice, Albino Luciani e che quindi è di salda fede cattolica. Da tempo le sorelle avevano la valigia in mano, ma si era sempre posticipato il momento dell'uscita di scena nella speranza di un ricambio generazionale. Ricambio che non c'è stato per l'ormai cronica crisi di vocazioni negli ordini religiosi. L'annuncio ufficiale della loro partenza era stato dato dal parroco ai primi di giugno, durante la messa. Da qui la comunità si è mobilitata con una petizione inviata alla madre generale dell'Ordine con la quale si sottolinea l'importanza della presenza delle sorelle a Canale, avanzando la richiesta di non chiudere definitivamente la porta, ma di tenere aperta la possibilità o qualora ci sia la disponibilità di inviarne di altre. «In particolare - scrivono i parrocchiani - vorremmo esprimerle il nostro attaccamento a suor Gigliola per le sue qualità di umiltà e disponibilità verso tutti. Vogliamo inoltre ringraziarla per averci lasciato così tanti anni suor Adelma che tutti hanno tanto amato e apprezzato nonostante le difficoltà dovute all'età avanzata». La scuola d'Infanzia di Canale è l'unica in tutto l'Agordino ad avere ancora la presenza delle suore. «Esse sono sempre state - scrivono - un aiuto per il parroco e un punto di riferimento per tutte le famiglie, portando sempre conforto». La presenza delle religiose a Canale risale al 1942 grazie all'allora arciprete don Augusto Bramezza che si era interessato presso l'ordine religioso al fine che potessero prendersi cura del servizio dell'asilo parrocchiale. E da allora fino ad oggi, queste religiose per ben 78 anni ininterrottamente hanno continuato a prestare il loro importante servizio nel campo dell'educazione dell'infanzia presso la comunità.

