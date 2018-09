CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SUMMITSALISBURGO Arrivare a Salisburgo per toccare con mano quanto sia difficile ed oneroso uscire dall'Unione o pensare di affrontare da soli problemi complessi come le migrazioni. Sarà il clima da campagna elettorale, o la sensazione di essere sotto attacco, che spinge molti dei partecipanti al summit informale di Salisburgo a cercare proprio nell'Europa la strada per la soluzione dei problemi interni. E l'Unione reagisce tenendo alta l'asticella con Theresa May, così come sui migranti e con i paesi di Visegrad, il cui leader è stato...