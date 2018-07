CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SUMMITNEW YORK Dopo 74 anni di amicizia e uguaglianza di vedute e obbiettivi, l'Europa si vede trasformata in un batter di ciglio in nemica degli Stati Uniti. E' stato lo stesso Donald Trump a bollarla come foe, nemico, durante un'intervista con la Cbs ieri mattina. A poche ore dall'appuntamento di oggi pomeriggio con Vladimir Putin, i giornalisti chiedevano a Trump di chiarire chi sia oggi il principale nemico degli Usa, e lui ha cominciato con l'elencare proprio il Vecchio continente, che a suo giudizio è nemico degli Stati Uniti per...