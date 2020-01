IL SUGGERIMENTO

BELLUNO «I colleghi sindaci si attivino. Ci sono 5 milioni di euro per il 2020, 10 per il 2021, 13 per il 2022 e 20 a partire dal 2023». Dario Scopel, sindaco di Seren Del Grappa e nel direttivo nazionale dell'Anpci (Associazione nazionale piccoli Comuni), invita i municipi con meno di 20mila abitanti a non perdere il treno: «Non è certo una misura che, da sola, può invertire il trend di chiusure degli esercizi commerciali e artigianali in atto, soprattutto nelle aree decentrate come la montagna bellunese. Ma il nuovo sostegno previsto dal Decreto Crescita, varato nel giugno scorso, è un'occasione da non perdere».

INDICAZIONI OPERATIVE

I dettagli tecnici dovrebbero essere comunicati nei prossimi giorni: per le attività commerciali interessate ci sarà tempo fino a fine febbraio per inoltrare la domanda relativa al 2020. «Agli esercenti che beneficiano delle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività nei piccoli Comuni - spiega Scopel - vengono erogati dei contributi per l'anno nel quale si ridà vita all'attività, o si interviene sugli spazi, e per i tre anni successivi».

Il valore del contributo è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti, e regolarmente pagati, nell'anno precedente a quello in cui si presenta la richiesta di accesso al beneficio, fino al 100 per cento dell'importo.

LA MOBILITAZIONE

«Ci stiamo attivando, anche attraverso l'Anpci - prosegue il sindaco di Seren - affinché tutti i sindaci interessati dalla norma non si lascino sfuggire questa occasione. Il comparto economico rappresentato dalle piccole attività i dati impietosi di questi giorni ce lo testimoniano ha bisogno nella nostra zona di interventi ben più massicci e strutturali, a cominciare dall'eliminazione degli Studi di Settore, vera e propria mannaia ammazza-imprese». Uno strumento di fiscalità da anni nel mirino degli artigiani perché stabilisce a priori il volume della tassazione, tenendo conto solo parzialmente di quanto accade concretamente.

SINDACI IN PRIMA LINEA

L'obiettivo a questo punto è quello di attivare tutti i primi cittadini per far in modo che l'opportunità venga colta.

«Nel frattempo conclude Scopel - è nostro dovere di sindaci far conoscere e promuovere tutte le forme di aiuto e sostegno esistenti, per dare una mano concreta ai nostri piccoli esercizi; ne va del futuro delle comunità locali»

