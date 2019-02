Il successore del parroco trasferito: «Sbagliato guardare gli altri dall'alto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A SAN ZULIANVENEZIA «Troppe volte chi cerca di vivere con maggiore intensità la fede si sente migliore. La tentazione è quella di costruirsi la fede guardando dall'alto gli altri». Non fa nessun nome don Roberto Donadoni nell'omelia della tradizionale messa del primo sabato del mese del gruppo dei Genitori dei figli in cielo a San Zulian. Ma è chiaro per tutti i sessanta presenti il riferimento a don Massimiliano D'Antiga che si è ribellato al suo trasferimento dalla parrocchia di San Salvador e San Zulian alla vicina basilica di San...