IL SUCCESSOPADOVA «Fare le cose molto bene in un luogo adatto dà sempre risultati». Federico Bano, in arte palazzo Zabarella, è giustamente soddisfatto. Ieri la mostra su Gauguin e gli impressionisti si è chiusa con il botto. «Diecimila visitatori solo nel fine settimana. Dopo 22 anni di lavoro questa sarà la nostra mostra più visitata di sempre». «Ora dobbiamo solo migliorare le potenzialità di questa città che sono enormi e rafforzare altri eventi con un'offerta più completa. Noi ce la mettiamo tutta. In autunno ci sarà un...