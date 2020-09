IL CENTROSINISTRA

PADOVA Lunedì, piazza Gasparotto, 1.45 di notte. «Ciao ragazzi, io vado a dormire perché domani la sveglia suona presto. Devo lavorare». Dopo aver sistemato sedie, banconi e bicchieri, Elena Ostanel sorride, saluta gli altri attivisti del Veneto che vogliamo e si lascia alle spalle una delle giornate più lunghe della propria vita. La giornata che l'ha portata ad essere eletta consigliera regionale, forte di 4.488 preferenze e di un consenso massiccio soprattutto in città. È lei, la trentasettenne ricercatrice universitaria ed esperta di urbanistica, la nota lieta della sinistra civica padovana.

Consigliera, lunedì notte ha salutato tutti dicendo che sarebbe andata a dormire. Ma ci è riuscita?

«Sì, devo dire che ho dormito bene, forse perché ero molto stanca. Al mattino quando mi sono svegliata ho visto che i numeri delle preferenze erano ulteriormente aumentati e ho realizzato davvero che avrei potuto farcela. Ma già lunedì sera mi sentivo sicura perché i dati provinciali erano molto incoraggianti».

A sorridere nel centrosinistra padovano sono due donne come lei e Vanessa Camani e un giovane come Pietro Bean.

«Non credo sia un caso. È andata bene a noi ma profili simili hanno ottenuto ottimi risultati anche in altre province come Vicenza e Treviso. Profili giovani, nuovi, freschi. E radicati sul territorio».

Facciamo un passo indietro: quando è nata l'opportunità di correre alle Regionali?

«Subito dopo il lockdown, quando è emersa la necessità di trovare una candidata radicata sulla città, e io lo sono sicuramente. Il profilo di una giovane donna è apparso a tutti quello giusto e dunque eccomi qui».

Tra il dire e il fare, però, c'è stata di mezzo una lunga campagna elettorale. A Padova quanto è stato importante avere alle spalle Coalizione Civica e Orizzonti?

«Molto. È stato importante il sostegno delle civiche, di assessore, assessori e consiglieri, di un'intera squadra. Ora continueremo a lavorare assieme».

Non teme di trovarsi in Consiglio regionale isolata col solo Arturo Lorenzoni?

«No, la nostra lista ha radici forti nel territorio. Ci sono gruppi di lavoro per ogni area tematica e quindi immagino che ci sarà molta collaborazione anche nell'attività fuori da Palazzo Ferro Fini. Ma sono sicura che riusciremo a creare un asse importante anche con i Verdi e con il Partito Democratico. No, non faremo opposizione da soli».

Il giorno del voto ha raccontato che le tremavano le gambe. Quella di oggi, invece, che tipo di emozione è?

«Fortissima e non vedo l'ora di mettere piede in Consiglio regionale, credo molto nei luoghi delle istituzioni e mi ero emozionata anche nel 2013 nella mia prima esperienza in Consiglio comunale a Padova (con la lista civica Sinistra per Padova, ndr). Oltre all'emozione, però, c'è anche una forte motivazione. Dovremo lavorare sodo, fare un'opposizione importante e far emergere tutte le cose che in Regione non funzionano».

Nell'attesa di potersi mettere al lavoro, ha dedicato la vittoria elettorale al nonno.

«Sì, nonno Guido ha sempre fatto politica a San Stino di Livenza ed è stato lui ad insegnarmi per primo il valore della cosa pubblica. Ho visto delle sue foto ai comizi di Sandro Pertini e so che aveva una passione enorme. Non aveva studiato, ma leggeva molto e gli piaceva occuparsi dei contenuti e contribuire a scrivere i discorsi. In questo io e lui ci assomigliamo».

Guardando al futuro, invece, la preoccupa un'elezione comunale a Padova dopo che Zaia è appena arrivato oltre il 60% dei consensi?

«No, non mi fa paura. Zaia è una figura a sé stante. Non rappresenta la Lega, Zaia è Zaia. Ma è una figura sopravvalutata e il problema è che in questi anni non c'è mai stata un'opposizione in grado di spiegare ai veneti che esistono delle alternative. Ora tocca a noi».

Gabriele Pipia

