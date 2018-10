CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SOVRINTENDENTEVENEZIA La sicurezza viene prima di tutto, anche dell'arte.Questo il motto del sovrintendente e direttore artistico della Fenice, Fortunato Ortombina, che ieri ha vissuto l'allarme quasi in diretta, visto che stava per arrivare al teatro per una riunione quando è stato dato l'allarme.«Il fumo proveniva - spiega - da un locale periferico e blindato che non ha comunicazione con il resto del teatro dall'interno, se non con la portineria. Questi locali ospitano i quadri elettrici e i gruppi di continuità. Ci siamo accorti...