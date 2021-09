Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SOSTEGNOSAN DONA' Conseguenze da lockdown, ma anche da ciò che ha comportato la pandemia, le incertezze sul lavoro e sul futuro. Un aspetto sociale da non trascurare e che non deve essere sottovalutato, ad ogni livello. Per questo, per favorire un'azione d'aiuto agli adolescenti, ai giovani adulti e alle famiglie, l'Ulss 4 ha attivato una serie di sportelli d'ascolto sul territorio, in collaborazione con varie amministrazioni comunali. Si...