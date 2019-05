CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SOSTEGNOCORTINA La candidatura olimpica di Milano e Cortina per i Giochi invernali 2026 riscuote giorno dopo giorno nuove adesioni e sostegni. E' passato per Ampezzo il tour promosso dal Panathlon Agro Romano, toccando alcune località che ospiteranno le gare, in caso di verdetto positivo, quello in programma a Losanna il 24 giugno prossimo, da parte del Comitato olimpico internazionale. L'amministrazione comunale è stata rappresentata dal vicesindaco Luigi Alverà e l'assessore Paola Coletti; il Panathlon Agro Romano ha portato a Cortina...