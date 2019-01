CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SOSTEGNOBELLUNO L'unione fa la forza. Sempre. Se poi arrivano anche 100 milioni di euro, tanto meglio. Sono risorse indispensabili per salvare la filiera del legno dal disastro creatosi dopo il maltempo di fine ottobre. Le mette a disposizione Intesa Sanpaolo, che nella triangolazione con Confartigianato Belluno e Confartigianato Vicenza vuole provare a mettere segherie e imprese boschive nelle condizioni di rilanciare. L'idea è semplice, a dispetto della difficoltà della situazione. Perché non approfittare della situazione per creare (o...