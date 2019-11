CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il sospetto su cui si stanno concentrando le indagini della Guardia di Finanza, è che il ricatto nei confronti dei dipendenti stranieri di Fincantieri, con il quale costringerli ad accettare qualsiasi condizione imposta dai datori di lavoro delle ditte in subappalto, fosse il rinnovo del contratto. E quindi, il rinnovo del permesso di soggiorno: per ottenerlo, infatti, è necessario essere titolari di un contratto di lavoro valido. In pratica - sostiene la Finanza - i titolari delle ditte in subappalto obbligavano i propri dipendenti a...