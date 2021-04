Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PRIMARIEMESTRE Tra i tanti piccoli tornati in classe ieri e le maestre che hanno potuto rivederli sono nati sorrisi e presto si sono dimenticate le due settimane trascorse in didattica a distanza. Alle otto si sono aperte le porte della scuola dell'infanzia e primaria Cesare Battisti in via Dante, istituto con una consistente presenza di alunni stranieri. La mamma di due bambini di 5 e 4 anni ha raccontato di come i figli abbiano sentito la...