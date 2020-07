IL SOPRALLUOGO

CADORE Ha dormito a Cortina. Il primo appuntamento in agenda alle 9,30 è con il sindaco Gianpietro Ghedina. Un'ora dopo ad attenderlo ci sono i sindaci del Cadore alla Magnifica comunità di Pieve. Giornata tutta bellunese per il numero uno di Anas Claudio Andrea Gemme, carica che coincide con quella di Commissario per le opere viarie per i Mondiali 2021. Nel pomeriggio l'agenda dice, invece, Longarone. Uno snodo cruciale per la viabilità bellunese. Il governo ha promesso che per le Olimpiadi ci sarà una circonvallazione. Una bretella che potrebbe risolvere molti dei problemi della 51 di Alemagna. Ma per arrivare in tempo bisogna fare in fretta. Più o meno entro fine anno deve essere conclusa la fase di studio e bisogna iniziare a chiedere le autorizzazioni. Altrimenti sarà facile prevedere che le opere Olimpiche (previsione di spesa di oltre 400milioni di euro tra Longarone e Cortina) non saranno pronte per il 2026.

IL PIANO

Il piano per i mondiali 2021 di Anas prevedeva investimenti per 270 milioni di euro in provincia di Belluno. Obiettivo: miglioramento accessibilità, maggior comfort e sicurezza di guida. «In vista dell'aumento dei flussi di traffico per i Mondiali di sci alpino 2021 - recita il sito di Anas - il piano prevede una serie di misure volte ad accrescere la fruibilità degli itinerari verso Cortina. Le opere mirano ad innalzare il complessivo livello di servizio della rete stradale di interesse nazionale nella provincia di Belluno, con l'obiettivo di offrire maggiore fluidità del traffico, sicurezza e comfort di guida». Le opere, tuttavia saranno pronte solo dopo l'appuntamento iridato.

INVESTIMENTI

Gli interventi per la statale 51 di Alemagna hanno un valore di 270 milioni di euro. Le soluzioni proposte prevedono anche la realizzazione di quattro varianti ai centri abitati del valore di circa 30 milioni di euro ciascuna. Gli interventi per le statali 51bis e 52 Carnica hanno un valore di 34 milioni di euro (8 milioni sulla SS51 bis e 26 milioni sulla SS52). «Sono opere - recita Anas nel sito istituzionale - finalizzate al miglioramento tecnico funzionale della statale, importante complemento del sistema di accessibilità a Cortina d'Ampezzo». Il Piano di investimenti per l'accessibilità a Cortina è interamente finanziato dal Contratto di Programma Anas Ministero trasporti 2016-2020. Sulle quattro varianti le ultime previsioni Anas dicono che saranno pronte solo nel 2024. «Si tratta di opere particolarmente articolate - ha spiegato il presidente Gemme in una recente intervista - che hanno un valore complessivo superiore a 142 milioni di euro. Per la complessità dei progetti che prevedono lo sviluppo dei tracciati per buona parte in galleria con tempi di lavoro di circa 36 mesi, prevediamo di arrivare a concluderle nel 2024». Questa mattina dovrà ripeterlo sindaci.

Andrea Zambenedetti

