IL SOPRALLUOGOBELLUNO Uno era nella sala giunta del municipio e l'altro a Palazzo dei Rettori quando, ieri pomeriggio poco dopo le 16, è scoppiato il serbatoio della pala meccanica nella zona deposito della stazione. Tuttavia il sindaco di Belluno Jacopo Massaro e il prefetto Francesco Esposito sono arrivati immediatamente sul posto. In pochi minuti hanno percorso la strada tra piazza Duomo e la stazione per capire. Il rumore assordante ha gettato nell'angoscia entrambi. IL SINDACO «Ero in municipio, alla riunione di giunta, quando abbiamo...