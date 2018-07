CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIO ROMA Gli equilibri politici europei stanno cambiando alla velocità della luce e secondo i primi sondaggi a livello continentale - che vanno presi con le molle ma che sono indicativi - nel nuovo europerlamento che eleggeremo a maggio 2019 popolari e socialisti non avranno più la maggioranza dei seggi.Non solo. È prevista una crescita dei sovranisti euroscettici ma non dovrebbe arrivare l'ondata nera che alcuni temono e altri attendono. E così ad avere in mano l'ago della bilancia dell'europarlamento con ogni probabilità i...