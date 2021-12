LE REAZIONI

ABANO TERME Possono tirare un sospiro di sollievo i commercianti di Abano. La notizia del dietrofront del gruppo Veneto No Green Pass è stata accolta con grande soddisfazione, specie dal presidente della locale Ascom, Claudio Lazzarini, e da quello di Federalberghi Terme, Emanuele Boaretto. Molti erano stati gli esercenti della zona centrale, dove sarebbe dovuto passare il corteo, che non avevano fatto di mistero di temere non solo per l'effetto della manifestazione sugli affari, ma anche eventuali ritorsioni se si fossero pubblicamente lamentati.

«Non speravamo che si riuscisse a ottenere un risultato del genere esordisce Lazzarini Organizzare un'iniziativa di questo tipo a pochi giorni dal Natale in una città turistica non aveva senso. Mi auguro che proposte del genere non vengano più avanzate. Sono oramai mesi che no vax e no pass ripetono le loro argomentazioni. Per noi il Green pass è un'occasione per tornare a lavorare dopo i momenti più duri della pandemia. Che, voglio ricordarlo, non è ancora alle spalle».

Canta vittoria anche Boaretto, che ieri mattina, prima di sapere dell'annullamento, aveva dato mandato ai suoi legali di valutare una denuncia nei confronti del gruppo per danno d'immagine, quantificando la cifra di un milione di euro come risarcimento. «Ovviamente a questo punto non procederemo dice È un'ottima notizia. Creare assembramenti in un momento così delicato, in un fine settimana in cui gli alberghi possono finalmente lavorare e accogliere i clienti come non hanno potuto fare nelle ultime due stagioni, rischiava di aggravare ulteriormente la situazione della nostra destinazione turistica». Peraltro nelle strutture alberghiere era già arrivata qualche chiamata dai clienti che, preoccupati per quel che sarebbe avvenuto in centro, avevano chiesto rassicurazioni sul fatto di poter raggiungere la cittadina.

Ma ieri mattina, a raduno ancora dato per certo, si respirava tutta un'altra aria fra i negozianti. Soprattutto quelli della zona più centrale dell'isola pedonale, fra viale delle Terme e via Jappelli. «Il vaccino è l'unica strada per difendersi dal virus dichiarava Enrico Bassan, titolare di un negozio di calzature in via Jappelli. La maggioranza della gente vuole uscire al più presto da questo incubo. Si dice spesso che la lotta al Covid è una guerra. Bene, le guerre per vincerle bisogna combatterle. Questa è la settimana precedente il Natale. Un'occasione importante per noi, dopo tutto quello che abbiamo passato. Le città a vocazione turistica come Abano non vanno d'accordo con questo genere di manifestazioni». Ma c'era anche chi chiedeva l'anonimato prima di rilasciare qualche commento, per il timore che la manifestazione potesse degenerare. «Non vorrei proprio trovarmeli di fronte alla vetrina con atteggiamento aggressivo dichiarava un'esercente Dopo tutte le difficoltà e le restrizioni, mi manca soltanto l'attività danneggiata. Non si sa mai chi ci possa essere in questo genere di cortei. Stiamo facendo di tutto per rimetterci in piedi, i turisti hanno cominciato a tornare. Tutti dobbiamo rispettare qualche regola. La preoccupazione per quello che potrebbe accadere è inevitabile. E poi non accetto questa idea per cui se li cacciano da Padova si devono spostare ad Abano. Se un certo tipo di manifestazioni vengono vietate, lo siano dappertutto».

Sulla stessa linea una collega: «Niente nomi per carità. Abbiamo visto cos'è accaduto in altre città, dove sono scoppiati tafferugli e i negozianti sono stati costretti ad abbassare le serrande. La maggioranza degli italiani si è fidata della scienza e si è vaccinata. Se questa minoranza non ne vuole sapere, non possiamo pagare noi».

Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA