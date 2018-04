CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SOGNOPADOVA I Coldplay li ha visti 18 volte (beato lui) anche nei teatri inglesi da 500 posti, prima che diventassero famosi. É la sua passione, la musica. Ma il suo sogno è un altro. Volare nello spazio. Andrea Campa è un trentenne ingegnere padovano che vive e lavora a Monaco al Columbus control center dove fa il controller dell'Esa sulla stazione spaziale internazionale, quella dove è arrivato appunto un modulo costruito interamente in Italia e chiamato Columbus per esperimenti di microgravità. In questi giorni è molto impegnato....