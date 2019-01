CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SOGNO A CINQUE CERCHICORTINA A hub for winter sport. La voce dell'interprete amplificata dal microfono rende intellegibile alla platea di giornalisti stranieri (un centinaio almeno) presenti a Cortina per la Coppa del Mondo le dichiarazioni di Gianpietro Ghedina, Federico Caner, Flavio Roda, Roberta Guaineri e Antonio Rossi. Un quintetto d'autore che per una volta ha riunito nella conca ampezzana l'anima cortinese e quella milanese della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026, sostenuta ovviamente dalla Federazione degli...